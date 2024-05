Davi confirma que vai estudar medicina e fala do fim do relacionamento | A TARDE

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi confirmou em live realizada nesta quinta-feira, 2, que vai estudar medicina. O baiano afirmou que está aguardando apenas uma ligação da faculdade.

Ainda durante o BBB, Davi ganhou uma bolsa para estudar medicina na Estácio.

"Estou aqui e vou seguir minha vida em paz. Vou estudar minha medicina, vou virar doutor. Para galera que está falando aí: 'Davi, você não vai ser médico', estou esperando só a faculdade me ligar", disse.

Ele disse ainda que está na expectativa da ligação da universidade. ""Quando a faculdade me ligar, mandando ir, eu vou estudar e vocês vão falar o que quiserem, que Davi desistiu, vão criar fofoca", continuou.

Davi comentou também sobre o fim do seu relacionamento. "Eu vou seguir minha vida, vida que segue. O relacionamento que eu tinha lá atrás, que hoje eu não tenho mais, isso cabe a mim resolver. Não cabe as páginas de fofoca".

Após o fim do BBB, Davi se envolveu em polêmicas com a ex-namorada Mani Reggo. Após o fim do relacionamento, o baiano foi visto com uma influenciadora em um restaurante.