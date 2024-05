Saiba quem é a influenciadora flagrada com Davi em restaurante de luxo | A TARDE

Davi Brito recentemente causou um grande burburinho na web ao ser visto acompanhado de uma influenciadora em um famoso restaurante de luxo em Salvador, na noite de terça-feira, 30.

A jovem que está sendo apontada como a nova companheira do vencedor do BBB 24 é Bárbara Contreras, uma influenciadora de 22 anos com mais de 650 mil seguidores no Instagram, onde compartilha sua rotina e vídeos humorísticos.

Bárbara, natural de Recife, é conhecida por suas publicações frequentes de fotos na praia e na piscina, além de oferecer dicas sobre cuidados com cabelos cacheados. Ela também possui uma irmã gêmea chamada Débora.

O flagra de Davi Brito com Bárbara no restaurante de luxo foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais. Eles já haviam sido vistos juntos anteriormente na residência no litoral norte da Bahia onde o campeão do BBB está ficando após o fim do programa.

Bárbara explicou nas redes sociais que o encontro foi por acaso, alegando que estavam hospedados no mesmo condomínio e ela o confundiu com uma amiga ao abrir o portão. No entanto, os internautas especulam que eles estão se conhecendo melhor, pois ambos já se seguem no Instagram. Será?

Confira alguns posts dela: