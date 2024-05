Mani Reggo faz publi com 'páginas de fofoca' e web cai matando | A TARDE

Após ter o nome registrado por sua equipe no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), órgão vinculado ao Ministério da Economia para fins comerciais, Mani Reggo, ex-companheira de Davi Brito, campeão do BBB24, começou a realizar as famosas 'publis', e dividiu a opinião dos internautas na web.

O Portal Massa! apurou que, somente nesta terça-feira (30), Mani Reggo fechou publicidades com, pelo menos, quatro páginas de fofocas e entretenimento no Instagram.

Todas as páginas compartilharam a mesma postagem, que se trata de uma foto da comerciante esvaziando sua barraca de lanches, dando a entender que seria o fim do comércio.

"Mani Reggo foi flagrada fechando e retirando todos os utensílios da sua lanchonete. O que rolou?", diz a legenda de todas as publicações, que foram identificadas como publicidade, através da hashtag "#publicidade".

As postagens idênticas realizadas pelas 'páginas de fofoca' chamaram a atenção dos internautas, que logo desconfiaram de uma possível jogada de marketing feita por Mani e sua equipe.

"Essa é a quarta página que vejo essa foto. Mani tá investindo nas publis eim!", ressaltou uma internauta. "A Mani foi pega pedindo pra tirar essa foto kkkkk", comentou outra.