Indireta? ‘Apostar em você é pior que apostar em bet', canta Zé Felipe - Foto: Reprodução

Zé Felipe promete causar burburinho nas redes sociais durante a gravação do DVD de Luan Pereira. A novidade é a música “Apostar em Você”, que será apresentada pela primeira vez ao vivo e já chama atenção pelo teor do refrão, recheado de indiretas envolvendo apostas e relacionamentos - com possível alfinetada à ex-esposa Virgínia Fonseca.

“Ela me golpeou e me deixou na bad, levou meu cartão e minha internet, apostar em você é pior do que apostar na bet”, diz um trecho da canção. Em outro verso, ele dispara: “Ela é o pior golpe que tem na internet”.

A faixa chega justamente em meio à polêmica que envolve Virgínia na CPI das Bets, onde ela foi indiciada por estelionato por promover plataformas ilegais de jogos de azar.

Após separação polêmica, cantor solta o verbo

O lançamento marca o primeiro trabalho musical de Zé Felipe após o término com Virgínia, anunciado dias depois do indiciamento da influenciadora. O casal, que era símbolo de campanhas publicitárias e presença constante nas redes, enfrentou uma reviravolta pública após a investigação da CPI.

A nova música segue a linha de hits com duplo sentido do cantor, como “Nem lá no tigrinho eu levei tanto golpe”, parceria anterior com Luan Pereira que viralizou. Agora, com “Apostar em Você”, o cantor pode estar transformando desilusão em estratégia de sucesso nas paradas.