Virginia Fonseca planeja mudança após separação; saiba qual o destino

A famosa quer deixar a cidade do ex - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca está planejando deixar Goiânia para trás após o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe. A influenciadora está procurando apartamentos para comprar em São Paulo, onde pretende morar com as filhas e as empregadas.

Segundo informações do jornal EXTRA, a loira chegou a procurar uma mansão no condomínio Alphaville, onde Leonardo também possui uma propriedade, mas desistiu do local por causa do valor.

Atualmente, ela procura uma cobertura de, pelo menos, cinco quartos para alugar e morar ao lado dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, juntamente com as babás de cada um deles.

Aluguel de temporada

Antes da separação, Virginia costumava ficar hospedada no apartamento que o ex-sogro, o cantor Leonardo, possui na capital paulista, mas isso gerou certo incômodo ao sertanejo, já que a influenciadora está sempre acompanhada de muitas pessoas.

De acordo com a colunista Fabíola Reipert, da Record TV, Virginia atualmente está no apartamento de Samara Pink, sua sócia, que mora em Goiânia. Ela já está alternando sua estadia entre as duas cidades há cerca de quatro meses.

Entretanto, alguns vizinhos estão incomodados com a presença da moça no local. Uma delas gravou um vídeo reclamando do período de estadia de Virginia e outra reclamou com a síndica sobre a presença de uma pessoa investigada pelo governo no condomínio.