Famoso detona Eduardo Sterblitch, de Garota do Momento: "Psicopata"

Atualmente no ar em Garota do Momento, da Globo, Eduardo Sterblitch virou alvo de duras críticas de um ex-colega dos tempos do Pânico na TV.

Em entrevista a um podcast, o também comediante Paulinho Serra não poupou palavras ao falar sobre a convivência com o ator, a quem acusou de mentir compulsivamente e de ter comportamento abusivo.

"É um ótimo ator, péssima pessoa", disparou Paulinho. Segundo ele, um dos episódios mais marcantes foi quando Sterblitch, ao ver sua esposa grávida, fez um comentário extremamente ofensivo.

"Passou a mão na barriga da minha mulher e falou: ‘Tira essa porr, vai gastar dinheiro com criança’. Psicopata da mentira, é muito mentiroso. Ele foi muito interesseiro, colou em mim pra se dar bem e me passar a perna."

Polêmica antiga envolvendo Eduardo Sterblitch

Durante a entrevista, Paulinho relembrou que, no início da carreira, Sterblitch teria contado diversas histórias falsas, como afirmar que era o dublador oficial de Harry Potter.

O humorista também relatou um episódio inusitado envolvendo uma ex-namorada de Eduardo.

Segundo Paulinho, ele teria reencontrado essa mulher anos depois, quando ela estava casada com um amigo chamado Renato.

Ela contou que se apaixonou por Sterblitch por causa de poesias que recebia, mas descobriu depois que os versos não eram dele.

"O Edu mandava as poesias do Renato para mim. Me apaixonei pelo Edu, mas quando conheci ele de verdade, vi que não tinha nada a ver com o cara da poesia. Descobri que era o Renato, a gente casou e temos uma filha, contou a mulher", garantiu Paulinho.

Diante da revelação, Paulinho concluiu: "Quando esse Renato me contou isso, eu falei: ‘Então esse maluco é psicopata mesmo’".