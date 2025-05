Ator da Globo revela que faz terapia todos os dias: “me perco fácil”

O ator explicou o motivo de conversr com a psicológa diariamente - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Eduardo Sterblitch abriu o coração e revelou que costuma priorizar sua saúde mental durante o período em que está trabalhando em alguma produção. Convidado do programa ‘Conversa com Bial’, do GNT, o ator da Globo revelou que faz terapia todos os dias da semana.

“Preciso ser disciplinado, porque sou muito desorganizado. No meu trabalho tenho hiperfoco [...]. Estou fazendo terapia todos os dias, por exemplo, aluguei uma mãe, praticamente”, disse ele.

“Ela me ajuda a ter linhas mais duras do que preciso resolver naquele dia, senão me perco muito fácil. Eu me sinto um maluco, mas sei que não sou, só pelo fato de saber que sou. A pessoa que é maluca mesmo não sabe, o que me salva é saber que sou maluco”, completou.

O artista ainda revelou que costuma ver a vida com outros olhos. “Sou meio niilista, considero a vida um caos, todo mundo tem sua tragédia particular, só que acho isso bom. Acredito que lidamos errado com o caos, a morte, a dor, como se fossem ruins. Meu maior anjo da guarda é o erro, lido muito bem com ele, a partir daí começa uma coisa nova”, explicou.