Ellen morre em Dona de Mim? Camila Pitanga emociona em nova novela

A revelação sobre sua doença vem à tona após um momento impactante - Foto: Reprodução | TV Globo

Camila Pitanga protagonizou momentos emocionantes nos primeiros capítulos de Dona de Mim, nova novela das sete da Globo. Ellen, sua personagem, terá um desfecho comovente: ela morre vítima de um câncer, deixando para trás a filha Sofia (Elis Cabral) sob os cuidados de Abel (Tony Ramos), homem que ela salvou no passado.



A revelação sobre sua condição vem à tona após um momento impactante. No capítulo de estreia, exibido nesta segunda-feira, 28, Ellen invade o casamento de Abel com Filipa (Cláudia Abreu). Enquanto a noiva caminha em direção ao altar ao som de 'Dia Branco', Ellen surge repentinamente na mata ao redor da mansão, com a filha nos braços, e grita: "Abel? Abel Rubin Boaz! Sou eu!"



A cena causa espanto entre os convidados e paralisa Filipa. Mesmo contida por seguranças, Ellen insiste: "Não toca em mim! Eu só quero falar com o Abel!". Atordoado, o milionário a reconhece, murmurando para a noiva.

A partir daí, a novela revela a comovente história de Ellen. Internada em um hospital público e visivelmente debilitada, ela enfrenta o fim da vida após ser diagnosticada com um câncer terminal. Sua única preocupação é garantir que a filha seja bem cuidada. Em uma das cenas mais tocantes, ela segura uma medalhinha de Nossa Senhora da Penha e faz um apelo ao ex-amigo:

“Minha filha é tudo o que eu tenho. Eu te peço, Abel, cria minha menina como se fosse sua. Dá para ela a vida que eu não vou conseguir dar”.

Emocionado, Abel enfrenta a dor da despedida e relembra, por meio de flashbacks, quando foi salvo por Ellen durante uma tentativa de suicídio. Esse passado o conecta profundamente ao pedido da personagem. A morte de Ellen acontece pouco tempo depois. Em seus últimos momentos, ela segura a mão de Abel e sussurra: "Promete pra mim... Promete que vai amar a Sofia como se fosse sua".

No presente, o público verá Sofia sendo criada como filha legítima de Abel, que manterá em segredo o fato de não ser seu pai biológico. Apenas Samuel (Juan Paiva), filho do empresário, conhecerá toda a verdade desde o início da trama.