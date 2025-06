Como está Larissa Riquelme hoje? Musa volta ao Brasil e surpreende

Modelo de 25 anos foi alçada ao status de "musa da Copa" - Foto: Divulgação

Tudo começou com uma foto. No meio da torcida paraguaia, em Assunção, Larissa Riquelme vibrou com o coração, o rosto pintado nas cores do país e um celular entre os seios. O clique espontâneo, feito durante a Copa do Mundo de 2010, virou manchete no mundo inteiro. Em poucos dias, a modelo de 25 anos foi alçada ao status de "musa da Copa" e "Novia del Mundial". O que parecia um momento isolado acabou mudando sua vida para sempre.

"Era impossível atender tantas ligações. Meu celular tinha o nome de todas nós: minha irmã mais velha, a mais nova, eu mesma. Todas eram Larissa Riquelme", afirmou em entrevista ao ge.

O que veio depois foi uma avalanche de fama, contratos, julgamentos e transformações. Hoje, aos 40 anos, Larissa diz olhar para aquele momento com orgulho, mas também com a maturidade de quem aprendeu muito com os bastidores da fama.

Torcedora fanática do Cerro Porteño, chegou a jogar como atacante aos 14 anos. O futebol segue como parte da sua identidade, e nesta terça-feira, 10, ela estará na Neo Química Arena, em São Paulo, acompanhando Brasil x Paraguai pela Copa América.



Da infância humilde ao topo

A história de Larissa não começa em estádios ou ensaios fotográficos. Ainda criança, acordava às 4h da manhã para vender empanadas e milanesas com a irmã. Estudou em escola de freiras e, aos 16, já ajudava a mãe a preparar comida e fazer pulseiras para vender.

Foi desfilando em boates e fazendo campanhas para empresas paraguaias que ela iniciou sua trajetória midiática. Mas foi a foto tirada na Plaza de la Democracia, durante o jogo Paraguai x Eslováquia, que mudou tudo. O país parou. E o mundo também.

"Aquela imagem marcou minha vida e meu país. Talvez vejam só os seios, mas aquilo foi um divisor de águas na forma como o futebol é vivido. Sinto orgulho", afirma.

A imagem entrou para a história. Desde abril de 2025, está em exposição no Museu del Barro, em Assunção, ao lado de mais de quatro mil obras que compõem a memória cultural do Paraguai.

Dinheiro, enganos e arrependimentos

Com a fama vieram os contratos e os problemas. Larissa admite ter segurado US$ 100 mil nas mãos e ter recusado uma oferta de US$ 200 mil para participar da Casa da Playboy por não aceitar gravar conteúdo explícito.

Mas nem tudo foi comemoração. Ao longo dos anos, viu sua imagem ser explorada por campanhas e veículos sem sua autorização. Foi enganada, perdeu dinheiro, viu pessoas próximas traírem sua confiança.

"Roubaram, mentiram, destruíram famílias por causa de dinheiro. Aprendi muito com isso. Muitas pessoas se aproximam da sua fama e não de quem você é.

Como está Larissa Riquelme hoje?

| Foto: Divulgação

Quinze anos se passaram desde o contato inicial com a fala. O tempo levou a avó Guillerma, mudou o olhar sobre o que é ser musa e redesenhou os rumos de Larissa. Aos 40, ela é influenciadora digital, estudante de jornalismo, apresentadora de TV e produtora de conteúdo sensual na plataforma OnlyFans. Mas também é crítica da forma como foi tratada ao longo da carreira.

"O que você decide mostrar não te define como mulher. Não te define como pessoa. Muitos acham que por ter posado de biquíni, você merece ser agredida. Mas ninguém merece", diz ela, que lida até hoje com comentários sexistas e ataques nas redes sociais.

Atualmente Larissa está no último ano da faculdade de jornalismo, depois de ter feito curso técnico em jornalismo esportivo. Participa do KaruShow, programa de culinária no Paraguai, e mensalmente distribui chocolates para crianças com câncer.