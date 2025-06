Cantor Netinho anuncia que está curado do câncer: "Firme e forte"

Netinho anunciou publicamente o diagnóstico de linfoma no dia 21 de março - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Netinho utilizou as redes sociais para compartilhar uma notícia que classificou como uma vitória pessoal. O resultado do exame PET/CT realizado na última sexta-feira, 6, não identificou sinais de câncer em seu corpo. O artista enfrentava um linfoma raro, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. “Estou curado”, afirmou, atribuindo a recuperação à fé e ao trabalho da equipe médica.

O tratamento foi conduzido pela médica Glória Bonfim Arruda, a quem Netinho agradeceu publicamente, junto com todos os profissionais envolvidos no processo. Em sua publicação, o cantor também disse ter recebido orientações divinas ao longo da jornada.



Mesmo com o resultado positivo do exame, o cantor seguirá com as duas últimas sessões de quimioterapia, conforme orientação médica. Em conversa com sua médica e também com o cardiologista Roberto Kalil Filho, ficou decidido que o protocolo será mantido para garantir a eficácia total do tratamento. “Estou aqui firme e forte, já na 5ª temporada da químio, e restará apenas mais uma”, disse Netinho.

Pronunciamento na íntegra

“Aleluia! No exame PET/CT que eu fiz nessa sexta-feira, 6 de janeiro de 2025, não foi encontrado qualquer sinal de câncer no meu corpo inteiro. Estou curado. Deus orientou minha querida amiga e médica Dra. Glória Bonfim Arruda e toda a sua incrível equipe de médicos. Deus me orientou também em tudo que fiz e estou fazendo.”

“Apesar do resultado fantástico do meu exame, conversei hoje com a Dra. Glória, e ela me disse que terminarei todo o tratamento fazendo as duas últimas sessões de químio para consolidar o resultado. Liguei também para o meu querido amigo Dr. Roberto Kalil Filho e pedi sua orientação.”

“Ele me sugeriu terminar o tratamento de quimioterapia. Então estou aqui, firme e forte, já na quinta temporada da químio, e restará apenas mais uma. Muito obrigado, meu querido Deus. Vamos que vamos!”

Diagnóstico foi revelado em março

Netinho anunciou publicamente o diagnóstico de linfoma no dia 21 de março, ao deixar o Hospital Aliança Star, em Salvador. Na ocasião, compartilhou um boletim médico oficial assinado pela diretoria do hospital, informando que estava sendo acompanhado pela equipe de onco-hematologia sob liderança da Dra. Glória Bonfim.

O cantor havia sido internado em 25 de fevereiro, após sentir fortes dores nas costas e apresentar dificuldades para se locomover. A confirmação do câncer veio após uma série de exames. Desde então, Netinho passou a atualizar os fãs sobre sua evolução e os momentos do tratamento.