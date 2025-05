Netinho lamenta morte de enfermeiro: “Difícil de acreditar”

O cantor publicou um desabafo em seu perfil do Instagram - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Netinho usou suas redes sociais para lamentar a morte de um enfermeiro do Hospital Aliança, nesta quarta-feira, 21. O cantor fez um post em seu perfil do Instagram e contou que o profissional de saúde foi encontrado morto em casa.

“Acabei de saber, e estou triste por isso, que um dos enfermeiros daqui do Hospital Aliança Star Rede D'Or foi encontrado morto hoje em sua casa. Láis, me atendeu aqui até o final da minha internação há um mês. Querido por todos, excelente pessoa e profissional sempre solicito, cuidadoso e atencioso”, escreveu ele.

“40 anos, corpo de atleta, saudável, ele deixou uma filha de dois anos. Muito triste. Me junto nesse momento delicado a todos os funcionários do Hospital que o conheciam. Desejo paz no coração a toda a sua família”, completou o artista em seu comunicado.

Estado de saúde de Netinho

O cantor está tratando um câncer do sistema linfático e voltou a ser internado nests semana, para terminar suas sessões de quimioterapia, que serão seis ao total, antes da cirurgia de transplante de medula óssea.

Em seu retorno ao Hospital Aliança, em Salvador, o artista fez um vídeo para o Instagram e contou detalhes sobre os próximos passos do tratamento, revelando que está realizando sua quarta sessão.

“Já estou internado para a quarta temporada da quimioterapia, daqui a pouco começo no jejum. E de manhã colocarei a PICC [Cateter Central de Inserção Periférica], um acesso no braço para a quimioterapia”, explicou.