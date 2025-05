Fã de CR7 conversa com irmã do astro em Trancoso; Veja vídeo

Fã de Cristiano Ronaldo fala com irmã do jogador sem saber - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A irmã de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, protagonizou um momento inusitado nesta terça-feira, 20. Ela gravou um vídeo com um garoto, identificado como Matheus, na praia de Trancoso, em Porto Seguro, no litoral da Bahia, que, sem saber que falava com a irmã do atleta, declarou sua afeição pelo jogador português.

No vídeo, o garoto de 14 anos aparece com uma camisa da Seleção Portuguesa vendendo lembrancinhas da região. Ao reparar na situação, pergunta se ele é fã de Portugal, e ele responde: “É de Cristiano Ronaldo, meu jogador favorito. Melhor do mundo".

Além disso, o torcedor disse que se inspira em Cristiano quando joga: "Eu já fiz até um gol de bicicleta igual a dele". Somado a isso, ele explica que está trabalhando para consertar seu celular e sua bicicleta.

O garoto de 14 anos chegando pra vender em Trancoso, usando a camisa do Cristiano Ronaldo e falando que é fã dele. Ele só não imaginava que estava de frente pra irmã do próprio Cristiano 🥹 pic.twitter.com/3AQ1BC9oUD — FUTRICAS (@futricasefofoca) May 21, 2025

Por mais que o encontro tenha sido fofo, alguns internautas criticaram o motivo de Kátia não ter feito uma ponte para que o fã conseguisse falar com Cristiano. Ela respondeu em um outro story dizendo que há fãs de Ronaldo em todos os lugares do mundo e que ela não é o atleta.

"Eu tenho outra vida. Minha vida não gira em torno do meu irmão. As pessoas têm que ter consciência de que a vida não é um conto de fadas. Eu sou apenas irmã dele, eu não sou ele", desabafou.