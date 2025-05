Saiba tudo sobre o padre convidado a depor na CPI das Bets - Foto: Reprodução

O padre Patrick Fernandes, fenômeno das redes sociais e natural de Santa Teresa, no Espírito Santo, foi convidado a prestar depoimento na CPI das Bets, instalada no Senado Federal para investigar o funcionamento e a regulamentação das casas de apostas esportivas. O convite partiu do presidente da comissão, senador Dr. Hiran (PP-RR). O religioso compareceu ao colegiado na manhã desta quarta-feira, 21.

Quem é o padre Patrick?

Aos 37 anos, Patrick Fernandes construiu uma trajetória que alia fé, comunicação acessível e presença digital. Criado no Pará, após se mudar ainda na infância, o padre viu sua vida ganhar um novo rumo durante a pandemia. Na época, em meio ao isolamento social e à recuperação de um quadro de depressão, ele passou a usar as redes sociais para manter contato com os fiéis, respondendo perguntas e interagindo pelo Instagram. Até então, contava com apenas dois mil seguidores, em sua maioria paroquianos.

O sucesso de sua abordagem leve e bem-humorada surpreendeu: Patrick percebeu que, com uma comunicação acolhedora, poderia ampliar a evangelização. Em 2022, ao programa Gazeta Meio Dia, relatou que esse estilo comunicativo se tornou uma ferramenta importante para atrair e manter a atenção das pessoas, reforçando sua missão religiosa.

Hoje, é considerado um dos padres mais influentes nas redes sociais, com conteúdos que misturam reflexões espirituais, humor e aconselhamentos, sempre alinhados à sua visão de que a Igreja precisa dialogar com as transformações sociais.

O depoimento na CPI das Bets

Ao chegar para depor na CPI, Patrick deixou claro que comparecia como convidado, não como investigado. "Primeiro de tudo, eu não fui intimado a depor, eu estou indo como convidado. Eu estou indo lá para falar mal das Bets, entendeu?!", afirmou, reforçando sua posição crítica ao mercado de apostas. Para ele, a Igreja tem um papel profético e ético ao se posicionar sobre práticas que podem afetar a dignidade das pessoas. "Se existem pessoas que estão perdendo a sua dignidade por conta de jogo, viciadas e tomadas, a Igreja tem a obrigação de se manifestar em relação a isso".

O padre também se pronunciou sobre as especulações envolvendo sua imagem e apostas: "Parece que o brasileiro se acostumou a ler o título das matérias e não ler as matérias. Tem muita gente que acha que eu estou envolvido com jogo e eu nunca recebi nenhum centavo", garantiu. Segundo ele, propostas não faltaram: "Já recebi várias propostas, eu poderia estar milionário, se eu quisesse. Mas eu sempre tive na minha consciência que eu não poderia me envolver com jogo, não simplesmente porque eu sou padre, mas porque eu sou cristão".