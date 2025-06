Davi Brito faz harmonização facial e resultado impressiona

Davi Brito mudou o visual - Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito está focado em melhorar sua aparência. Após realizar uma lipoaspiração no abdômen, o campeão do BBB 24 fez uma harmonização facial e compartilhou o resultado com os seguidores do Instagram, nesta terça-feira, 10.

O baiano contou que buscou retirar o formato redondo do rosto, dando lugar a algo mais quadrado e marcado. Ele ainda revelou que estava com medo do procedimento, mas ficou satisfeito com o resultado final.

“Ficou muito bom mesmo! A gente fez hoje a mandíbula e eu vou mostrar para vocês antes e depois”, disse ele, compartilhando fotos do rosto com e sem o procedimento estético.

| Foto: Reprodução | Instagram

“Eu estava com medo de fazer, mas é super tranquilo, eu ficava com esse pânico [da] agulha, mas não dói nada, é um procedimento super rápido, tranquilo e bem feito”, completou.

Lipo Ultra HD

Vale lembrar que Davi se submeteu a uma lipoaspiração na região abdominal em abril deste ano. O famoso retirou cerca de três litro de gordura e remodelou a barriga, a deixando trincada, com os famosos “gominhos”.

Em entrevista ao portal A TARDE, o médico responsável pelo procedimento, Lucas Guimarães, contou detalhes sobre o método escolhido pelo baiano. “O procedimento realizado foi a lipo Ultra HD, com a técnica de enxertia de gordura nos packs abdominais com o auxílio do ultrassom portátil, tratamento para flacidez de pele com Argoplasma e outras tecnologias. Tudo isso visando a obtenção de um resultado natural e duradouro”, disse ele.

O profissional de saúde ainda revelou os cuidados que são necessários após a cirurgia plástica. “Após o procedimento, o paciente necessita seguir assiduamente as orientações médicas, mudar os hábitos de vida como atividade física e uma dieta balanceada, dessa forma o resultado será 100% podendo durar décadas”, explicou.

“Lembrando que esse procedimento é realizado por um cirurgião plástico membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia plástica, em centro cirúrgico dentro de um ambiente hospitalar especializado, com toda a equipe médica e de enfermagem treinadas, dentro dos critérios mais rigorosos de segurança”, concluiu.

Outros procedimentos

Davi ainda quer ir além e já está planejando quais outras cirurgias e procedimentos pretende fazer na região do rosto. Em maio, ele contou que o resultado será visível daqui seis meses, mais precisamente no fim do ano.

“Vou fazer harmonização facial. Vou tirar foto para vocês, para mostrar o antes e depois. Vamos fazer alguns procedimentos estéticos no meu rosto. Vocês vão ver o resultado daqui há seis meses”, disparou ela nas redes sociais.