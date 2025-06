Rafa Kalimann e Nattan revelam sexo do primeiro filho; confira

Rafa e Nattan estão juntos há cerca de sete meses - Foto: Reprodução | Instagram

Rafa Kalimann e Nattan deram fim ao mistério e revelaram o sexo do primeiro bebê deles nesta terça-feira, 10. O casal organizou um chá revelação em uma fazenda, que contou com a presença de amigos e familiares.

Através de um post em seu perfil do Instagram, Rafa contou que os dois serão pais de uma menina, que se chamará Zuza, em homenagem a avó de Nattan, que faleceu em 2025. “Estamos prontos pra te receber com muito amor”m escreveu ela na legenda da publicação.

No registro, ainda foi possível ver o momento em que uma familiar dos famosos lê um texto especial sobre a garotinha que eles esperam. “Chegou a hora. Você foi escalada, o papel de mãe é seu Rafa. O microfone para cantar as mais lindas canções de ninar está na sua mão Nattanzinho”, disse a moça.

Ela ainda relembrou a primeira perda gestacional de Rafa, em 2024, enquanto ela namorava com o ator Allan Souza Lima. “ A Rafa já pode abrir o guarda-roupa e tirar lá do fundinho aquelas roupinhas que guardava com tanto amor e ficaram reservadas para esse momento, para o personagem principal da sua festa. Para o seu bebezinho que não é só um sonho e agora vive dentro de você”, disparou.

Por fim, a moça relembrou o falecimento da avó do artista antes de anunciar o nme da criança. “Nattanzinho, o poeta estava certo quando disse que a vida é um rasgar-se e remendar-se infinito. Veja como essa roda gigante é poderosa. A Dona Zuza recém se despediu da gente, mas já enviou boas vindas diretamente do céu e agora você vai poder dedicar o amor que recebeu dela para esse novo coração que já bate acelerado assim como do pai”, afirmou.

Anúncio da gravidez

Juntos há cerca de sete meses, Nattan e Rafa anunciaram a gestação através de um post nas redes sociais. A publicação foi feita no perfil do cantor, que não conteve a emoção ao falar sobre a realização de seu sonho.

“Você está grávida? Esse é o momento mais feliz da minha vida. Pega aqui no meu coração, Rafaella. Só preciso te abraçar. Me abraça. Meu Deus, Rafaella. A gente vai ter um filho! A gente vai ter um filho! Meu Deus do céu, eu sabia que eu estava sentindo”, disparou na gravação Nattan, visivelmente emocionado.

Confira o vídeo do momento: