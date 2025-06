Equipe de Maraisa esclarece verdade sobre casamento secreto

Marisa e Fernando seguem noivos - Foto: Reprodução | Instagram

A equipe de assessoria da cantora Marisa se pronunciou sobre o casamento secreto da cantora com Fernando Mocó. Procurados pela revista Quem, os funcionários da cantora revelaram que a declaração dela não passou de uma brincadeira.

“Ela ganhou um Santo Antônio e fez a brincadeira. Não é sério", afirmou a equipe, deixando claro que a famosa ainda não se casou com o noivo, com quem está namorando desde 2023.

A brincadeira sobre a cerimônia discreta foi feita pela artista, que faz dupla com a irmã gêmea Maiara, nos bastidores do show em Belo Horizonte, em Minas Gerais, logo depois dela receber o presente.

“Gente, vocês não sabem, eu já casei. Eu já casei, vocês perderam. Nem o Leo Dias sabe dessa”, disparou ela, deixando claro que já havia oficializado a relação com o empresário sem que ninguém soubesse.

Relacionamento ioiô

Vale lembrar que Maraisa e Fernando viveram um relacionamento ioiô antes do casamento. Eles se conheciam desde a infância e ficaram noivos pela primeira vez em setembro de 2023 e marcaram a cerimônia para outubro de 2024.

Entretanto, eles acabaram terminando o romance em julho do mesmo ano, cerca de três meses antes do casamento. Porém reataram oficialmente em março de 2025, seguindo com o noivado.

Na época do término, Maraisa chegou a fazer um desabafo sobre o assunto e contou o que motivou o fim. “Nem eu nem Fernando estávamos nos sentindo bem com nossa relação”, disse ela em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT.

“A única coisa que quero dizer, é que ele seja feliz. Já teve muito falatório e brigas, merecemos seguir e encontrarmos pessoas que são compatíveis com nossas expectativas. É ruim demais terminar. Mas se aconteceu, era para acontecer. Tudo isso vai passar, e vamos aproveitar o momento para fazer muita música boa”, concluiu.