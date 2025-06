Maraisa se casa em segredo e choca fãs

Maraisa e Fernando Mocó juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Maraisa chocou os fãs ao revelar que se casou em segredo com Fernando Mocó. A cantora fez um post em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 9, e falou brevemente sobre a cerimônia de casamento com o empresário, que não foi anunciada publicamente.

“Gente, vocês não sabem! Eu já casei, vocês perderam. Nem o Leo Dias sabe dessa”, brincou ela, citando o jornalista Leo Dias, que é conhecido por divulgar os segredos das celebridades nacionais.

A declaração acabou viralizando e recebeu uma série de comentários dos admiradores da artista, que faz dupla sertaneja com a irmã gêmea Maiara. “Leo Dias indo pra água com açúcar,depois de saber da notícia que era pra ele ter vazado”, debochou um fã.

“Pior que é a sua cara mesmo casar e não contar pra ninguém”, afirmou outra. “Comprou casa para morarem juntos, já tava desconfiando de um casamento mesmo”, confessou um terceiro.

Relacionamento ioiô

Vale lembrar que Maraisa e Fernando viveram um relacionamento ioiô antes do casamento. Eles se conheciam desde a infância e ficaram noivos pela primeira vez em setembro de 2023 e marcaram a cerimônia para outubro de 2024.

Entretanto, eles acabaram terminando o romance em julho do mesmo ano, cerca de três meses antes do casamento. Porém reataram oficialmente em março de 2025, seguindo com o noivado.

Na época do término, Maraisa chegou a fazer um desabafo sobre o assunto e contou o que motivou o fim. “Nem eu nem Fernando estávamos nos sentindo bem com nossa relação”, disse ela em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT.

“A única coisa que quero dizer, é que ele seja feliz. Já teve muito falatório e brigas, merecemos seguir e encontrarmos pessoas que são compatíveis com nossas expectativas. É ruim demais terminar. Mas se aconteceu, era para acontecer. Tudo isso vai passar, e vamos aproveitar o momento para fazer muita música boa”, concluiu.