Ana Castela aparece recebendo soro na veia e preocupa fãs: "Doeu"

A maratona de shows parece ter prejudicado sua saúde - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Ana Castela causou preocupação entre os fãs nesta segunda-feira, 9, ao aparecer nos stories do Instagram recebendo soro na veia. A imagem foi registrada nos bastidores de um projeto profissional, logo após um final de semana intenso com apresentações em Minas Gerais e São Paulo.

Na sexta-feira, 6, Ana se apresentou em Janaúba (MG) e, no sábado, 7, subiu ao palco em Arujá (SP). A maratona de shows parece ter prejudicado sua saúde. No vídeo publicado nas redes sociais, a artista desabafou sobre seus sintomas e contou estar enfrentando dores abdominais causadas por problemas intestinais. “Boa tarde, vocês acham que é fácil? Não tá sendo fácil!”, disse.



Apesar do momento delicado, Ana tentou tranquilizar os seguidores: “Gente, mas tá tudo bem, tá? Assim, eu tive uma dor de barriga muito forte. Olha como eu tô, né? De chorar, eu chorei, gente. Doeu muito, assim. Tá foda”, afirmou.

A artista também mostrou que o bom humor segue presente, mesmo diante do mal-estar. O registro dos bastidores e da medicação gerou uma enxurrada de comentários dos fãs, entre apoio e risadas: “Tadinha do meu amor” e “O drama no final kkkkkk não aguento” foram algumas das mensagens deixadas pelos seguidores.

Ana Castela compra casa por mais de R$ 6 milhões

Aos 21 anos, a cantora Ana Castela comprou uma casa de 9 quartos, por US$ 1,2 milhão, ou seja, cerca de R$ 7 milhões. O imóvel fica em Orlando, cidade na Flórida, nos Estados Unidos.

A casa está localizada em um condomínio onde várias celebridades possuem residência. Uma delas é Bruna Marquezine, da qual Ana Castela será vizinha. “Os sonhos de Deus são maiores que os nossos”, celebrou a cantora em uma rede social.

Esse é o terceiro imóvel que Ana Castela compra desde que ganhou fama com o hit ‘Pipoco’, em 2022. Ela adquiriu uma mansão em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, e também um rancho localizado próximo à residência.