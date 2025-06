Descubra as regras da famosa do OnlyFans que fez sexo com 583 homens

Annie contou que sua principal prioridade foi a proteção - Foto: Reprodução | Instagram

A famosa do OnlyFans Annie Knight, de 28 anos, revelou detalhes das regras que estabeleceu para realizar uma façanha que chamou a atenção nas redes sociais: ter tido relação sexual com 583 parceiros em apenas seis horas.

Em entrevista ao podcast Broad Idea, Annie contou que sua principal prioridade foi a proteção, exigindo o uso obrigatório de preservativos em todas as interações. “Mesmo que seja sexo oral ou vaginal, você precisa usar uma camisinha”, disse ela.



Além disso, Annie estipulou que os participantes deveriam estar “prontos” — ou seja, "com ereção" — para garantir agilidade no processo. “Basicamente, você tem que estar pronto para começar. Começar a trabalhar, sabe?”, explicou. A higiene também era um requisito importante, pois, segundo ela, “alguns homens não são tão limpinhos quanto deveriam, o que pode ser um impeditivo”. “Isso cria uma barreira nesse sentido”, afirmou.

Apesar das regras rígidas, Annie descreveu a experiência como positiva no geral: “A maioria dos rapazes no dia foram ótimos. Tomaram banho, estava tudo certo. Mas já tive caras que chegavam e eu pensava: ‘Meu Deus, esse cheiro não é bom’, e pedia pra eles tomarem banho”.

No entanto, semanas após a maratona, a criadora de conteúdo revelou que precisou ser hospitalizada devido a um sangramento. “Definitivamente estava um pouco machucado lá embaixo e acabei sofrendo um pequeno corte”, contou à Us Weekly. Mesmo com o preparo, Annie não havia previsto as consequências biológicas da experiência sexual.

A profissional do sexo também declarou que pretende alcançar o título de “mulher mais sexualmente ativa da Austrália”.

Annie não é a única que enfrentou um desafio sexual de grandes proporções. Antes dela, Bonnie Blue afirmou ter mantido relações com 1.057 homens em 12 horas, superando o recorde da estrela pornô Lisa Sparks, que teria transado com 919 homens em um único dia.

Boneca em tamanho real

Após a experiência, Annie lançou uma boneca sexual em tamanho real inspirada em sua aparência. Batizada de Dream Girl (“Garota dos Sonhos”), a peça custa 169 dólares australianos, cerca de R$ 612,21 na cotação atual, e é descrita como “meticulosamente elaborada para proporcionar uma experiência íntima e incomparável”.

Produzida com tecnologia de escaneamento 3D de precisão aeroespacial, que garante uma margem de erro de apenas 0,05 mm, a boneca é feita com material seguro para o corpo e possui um design interno personalizado, conforme informa o fabricante.

Assinaturas e plataformas

Além do OnlyFans, onde cobra 5,25 dólares australianos por mês (R$ 19,03), Annie mantém conteúdo exclusivo em outra plataforma, com mensalidade de 5 dólares (R$ 18,12).