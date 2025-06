Ex-É o Tchan grava famosa série nos EUA - Foto: Reprodução

Edson Cardoso, mais conhecido como Jacaré, ex-dançarino do grupo É o Tchan, surpreendeu os fãs ao aparecer como figurante na série norte-americana No Tomorrow, exibida pelo canal CW. A produção é uma adaptação da série brasileira Como Aproveitar o Fim do Mundo, exibida originalmente na TV Globo.

Radicado no Canadá desde 2016, Jacaré apareceu no nono episódio da primeira temporada da série. Na cena, o ex-dançarino surge discretamente, vestindo camisa social e paletó ao lado de uma jovem. A participação, embora breve, foi o suficiente para movimentar as redes sociais com comentários de fãs que reconheceram o artista.

Nova fase da carreira no Canadá

Edson Cardoso decidiu se mudar para o Canadá em 2016 com o objetivo de aperfeiçoar o inglês e abrir novas possibilidades profissionais. Desde então, vem explorando diferentes oportunidades, inclusive no meio artístico local. A participação em No Tomorrow representa um passo simbólico nessa nova fase de sua vida.

No Tomorrow segue a história de uma mulher que conhece um homem que acredita que o mundo acabará em oito meses. A trama aborda de forma leve e divertida as escolhas que as pessoas fazem quando acreditam que o tempo é limitado. A série americana adapta elementos da versão brasileira, lançada em 2012.

Fãs comemoram participação inusitada

A aparição de Jacaré na produção gerou repercussão positiva nas redes sociais. Muitos internautas se surpreenderam ao vê-lo em um contexto tão diferente daquele pelo qual ficou famoso nos anos 1990, quando ajudou a popularizar coreografias icônicas do É o Tchan. Comentários celebraram o carisma e a versatilidade do ex-dançarino.