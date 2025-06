Ex de Rafa Kalimann, José Loreto comenta sobre gravidez da famosa

Os dois namoraram por cerca de seis meses - Foto: Reprodução | Instagram

José Loreto quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o anúncio da gravidez de Rafa Kalimann, sua ex-namorada. Em entrevista à Coluna Play, do O Globo, o ator contou que deseja muito amor e felicidade para a influenciadora.

“Fiquei muito feliz por ela. Terminamos numa boa, por mais que sempre haja especulações. Torço e gosto muito dela. Acho ela uma mulher incrível, que foi super importante. Participou da minha vida em um período muito legal, e eu da dela”, disse ele.

O global ainda aproveitou para elogiar o cantor Nattan, atual namorado e pai do filho de Rafa. “Acho um casal incrível, admiro o Nattanzinho e acho que eles combinam. Que ótimo que se encontraram na hora certa e que vão ter essa bênção, que é o filho”, concluiu.

Anúncio da gestação

Vale lembrar que Nattan e Rafa anunciaram a gestação na última semana. O cantor postou um vídeo da reação dele ao descobrir que a ex-BBB estava à espera de seu primeiro filho e declarou seu amor por ela.

Na gravação, o casal lê cartas românticas um para o outro e a morena conta que está à espera do herdeiro do casal. “Nosso maior sonho está se formando e, pra contar pra ele, dei a ideia de fazermos uma carta um pro outro”, explicou ela.

“E que vai precisar de você mais do que nunca a partir de agora, por todos os dias da nossa vida. Menciono aqui que confiamos em você e que já estou me formando, e sinto as batidas do seu coração junto com as da mamãe. Agora, sou real e estou aqui, papai”, completou.

“Você está grávida? Esse é o momento mais feliz da minha vida. Pega aqui no meu coração, Rafaella. Só preciso te abraçar. Me abraça. Meu Deus, Rafaella. A gente vai ter um filho! A gente vai ter um filho! Meu Deus do céu, eu sabia que eu estava sentindo”, disparou Nattan, visivelmente emocionado.

Os dois estão juntos oficialmente há cerca de seis meses. Eles anunciaram o namoro em dezembro do ano passado.