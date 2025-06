Apresentador descobre câncer de pele ao vivo na TV - Foto: Reprodução

O apresentador norte-americano Mike Jerrick, do programa Good Day Philadelphia, viveu um momento inesperado durante uma transmissão ao vivo. Durante um quadro sobre saúde da pele, com a participação da dermatologista Joanna Walker, o jornalista descobriu que tinha câncer de pele no braço direito.

O diagnóstico foi feito enquanto a especialista realizava uma avaliação ao vivo no estúdio. Ao inspecionar uma mancha no antebraço de Mike, a médica alertou que se tratava de um carcinoma basocelular, o tipo mais comum de câncer de pele.

Carcinoma basocelular é tratável, mas requer atenção

De acordo com a dermatologista, o carcinoma basocelular costuma ter um crescimento lento e, quando identificado precocemente, apresenta altas chances de tratamento e cura. “Ele tem todas as características do tipo mais comum de câncer de pele, que também é muito tratável quando detectado precocemente”, explicou Joanna Walker.

Ainda durante o programa, Mike questionou a médica sobre o tratamento. “O que você vai fazer com isso? Queimá-lo?”, perguntou o apresentador. Joanna respondeu que, na maioria dos casos, a remoção cirúrgica é a abordagem mais indicada: “Provavelmente, vamos cortar e suturar a área afetada".

Descoberta surpreendeu o apresentador

Após o fim da transmissão, Mike Jerrick relatou que a participação da médica no quadro havia sido previamente combinada para um alerta sobre prevenção. No entanto, ele não imaginava receber um diagnóstico ao vivo. “Essa parte estava planejada, mas eu nunca pensei que seria câncer de pele”, desabafou.

O apresentador ainda destacou a importância da prevenção e do acompanhamento médico regular, incentivando o público a buscar orientação dermatológica, especialmente com a chegada do verão no Hemisfério Norte.

