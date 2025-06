Anvisa aprova Mounjaro para tratamento de sobrepeso e obesidade

Resolução foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda, 9 - Foto: Divulgação

A Anvisa aprovou o uso do medicamento Mounjaro, da farmacêutica Eli Lilly, para o tratamento de sobrepeso (com comorbidades) e obesidade. A aprovação, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 9, abrange diferentes dosagens da caneta injetável e já está em vigor.

O Mounjaro, que já era autorizado para tratar o diabetes tipo 2, demonstrou eficácia também na perda de peso, segundo dados do programa SURMOUNT, que envolveu mais de 20 mil pacientes. Nos testes, os usuários perderam até 22,5% do peso corporal com a dose mais alta (15 mg), em comparação com 0,3% no grupo placebo.

Além disso, cerca de 40% dos participantes que usaram Mounjaro perderam mais de 40% do peso corporal total, em comparação a 0,3% do grupo placebo. Os participantes do estudo que conciliaram o uso de Mounjaro à dieta e ao exercício observaram mudanças no colesterol e reduções na pressão arterial e na medida da cintura.

Como funciona o Mounjaro?

O Mounjaro simula a ação dos hormônios GLP-1 e GIP. Eles, por sua vez, são associados à ativação da sensação de saciedade no cérebro e à redução da velocidade da digestão da comida. Com isso, o indivíduo sente menos fome, consome menos calorias e, consequentemente, perde peso.

No pâncreas, essa atuação também estimula a produção de insulina, motivo pelo qual os remédios são utilizados no tratamento do diabetes tipo 2.

Quais os efeitos colaterais do Mounjaro?

Os efeitos colaterais costumam ser gastrointestinais e envolver náuseas, vômitos e diarréias. No entanto, ocorrem de forma leve a moderada e geralmente são transitórios. Especialistas alertam ainda que o medicamento deve ser usado apenas por pessoas com diabetes ou obesidade diagnosticadas.

O uso em pessoas saudáveis, principalmente em doses elevadas, pode ser perigoso, reforçam os médicos.