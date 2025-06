Tour Human Clinic chega a Salvador em junho com Dr. Ivan Rollemberg

Dr. Ivan Rollemberg se tornou referência em harmonização facial no Brasil - Foto: Divulgação Agência LK

O renomado médico Dr. Ivan Rollemberg, referência nacional em harmonização facial, estará em Salvador no dia 16 de junho com a TOUR HUMAN CLINIC, projeto itinerante que oferece atendimentos personalizados em estética médica com alto padrão técnico e olhar humanizado.

A proposta da tour vai além da estética tradicional. Com foco no autoconhecimento, na valorização da autoestima e no respeito à individualidade, os atendimentos na capital baiana serão exclusivos, com vagas limitadas — uma oportunidade única para quem busca resultados naturais e sofisticados sob os cuidados de um dos profissionais mais respeitados do país.

“A verdadeira beleza está em se reconhecer no espelho com confiança e leveza. Esse é o nosso propósito”, afirma Dr. Ivan.

Salvador é uma das últimas paradas da TOUR HUMAN CLINIC em maio, encerrando uma série de atendimentos em grandes cidades brasileiras. Agendamentos já estão abertos pelo link: https://linktr.ee/i.rollemberg

Sobre o especialista:

Com uma carreira marcada pela inovação e por uma filosofia centrada na naturalidade, Dr. Ivan Rollemberg se tornou referência em harmonização facial no Brasil. Seu trabalho é reconhecido por aliar excelência técnica, ética profissional e um cuidado integral com cada paciente