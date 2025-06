Desembargador diz que Brasil vive epidemia de autismo: "Mina de dinheiro"

Amílcar Robert Bezerra Guimarães - Foto: Reprodução/Redes sociais

O desembargador Amílcar Robert Bezerra Guimarães, do Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA), causou polêmica ao comentar um processo de pensão alimentícia para uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Durante o julgamento, ele afirmou que o Brasil vive uma “epidemia” de diagnósticos de autismo, que estaria beneficiando financeiramente médicos e clínicas, e sugeriu que a mãe estaria sendo manipulada.

Guimarães criticou a decisão que fixou a pensão em 25% dos rendimentos do pai, um tenente-coronel, dizendo que a criança teria deixado de ser “filho” para se tornar um “transtorno”. Ele também afirmou que “não há melhora” no tratamento e que esse tipo de diagnóstico se tornou uma “vaca leiteira”.

Guimarães ainda insinuou que a mãe do menino estaria em dificuldade por não ter se casado com alguém rico: "Talvez se a moça tivesse se casado com Antônio Ermírio de Moraes, não teria tido esse tipo de problema."

As declarações geraram ampla repercussão negativa. A OAB do Pará publicou nota de repúdio, classificando as falas como preconceituosas."As falas reforçam estigmas, naturalizam preconceitos e atentam contra os direitos das crianças, das mulheres e das pessoas com deficiência, além de evidenciarem uma preocupante expressão de capacitismo institucional e desconhecimento sobre a realidade das famílias atípicas", afirmou a entidade.