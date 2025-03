Terminou? Maraisa manda indireta e aumenta rumores; veja

Maraisa e Fernando Mocó - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os rumores de que Maraisa, que faz dupla com a irmã, Maiara, está solteira aumentaram após a cantora fazer uma publicação em seu perfil no X (antigo Twitter) e os internautas entenderam como uma indireta ao empresário Fernando Mocó. Outro indício é que o casal não se segue mais no Instagram.

Nessa segunda-feira, 14, Maraisa publicou a seguinte frase na redes social: “O tal do moleque nunca vai ser homem”. Os seguidores da artista reagiram à publicação. “Não faça isso mulher, resolva no off, depois de tudo resolvido aí você nos diz qual foi a escolha certa, não faça as coisas chegarem nos sites de fofocas e depois volta como se nada tivesse acontecido” comentou uma pessoa.

Outra escreveu: "Quando a história se repete é porque tem algo que tinha que aprender e não fez, então, sempre vai ser assim".

