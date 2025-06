Fernanda Lima comenta repercussão sobre falta de sexo com Hilbert

Fernanda Lima revela que sexo com Rodrigo Hilbert quase não acontece - Foto: Reprodução

Fernanda Lima voltou a comentar, nesta quarta-feira, 12, Dia dos Namorados, a repercussão sobre a sua vida íntima com o marido Rodrigo Hilbert. Em suas redes sociais, a apresentadora reagiu à enxurrada de comentários após afirmar que o casal mal tem tempo para o sexo por causa da rotina atribulada.

"Uma fala minha sobre a falta de tempo para o sexo no casamento gerou muito burburinho. Internautas surpresos com a minha declaração, matérias em sites, jornais sérios abrindo espaço para falar sobre isso... no fundo, fiquei feliz de ser a portadora de um total de zero novidades", ironizou Fernanda.

'Casamento não é conto de fadas'

A artista, que comandou por anos o programa Amor & Sexo, reforçou que falar sobre sexualidade sempre foi parte do seu trabalho, mas muita gente ainda se surpreende com declarações realistas vindas de casais públicos. Ela também ressaltou que, mesmo com uma relação saudável, nem tudo são flores.

“A gente precisa parar de encarar casamento como um conto de fadas, mesmo que seja dentro de uma relação saudável”, destacou.

Juntos há cerca de 20 anos, Fernanda e Rodrigo são pais de três filhos.