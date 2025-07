Vitória inicia era Carille em busca de confiança no Brasileirão

- Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória começa hoje uma nova fase, com um novo técnico, Fábio Carille, buscando retomar a confiança para encarar a única competição que lhe resta, o Brasileirão. A perspectiva é, antes de tudo, a permanência. No primeiro desafio desta jornada, às 16h30 de hoje, um confronto direto com o Internacional, válido pela 13ª rodada, fora de casa, com a expectativa de mudança de postura do time, que vem marcando poucos gols e sofrendo no campo defensivo.

No novo momento, jogadores como Fabri e Ronald retornam. Eles se somam ao centroavante Renzo López, contratado na janela atual. O meia Ruben Rodrigues, que também chegou ao Vitória na pausa do, não teve sua inscrição confirmada no BID e por isso não estará à disposição.

A missão de Carille de reencontrar a esperança no elenco e evitar mais derrotas é difícil, mas o estilo defensivo do treinador pode contribuir para que o time, caso não ganhe, ao menos consiga somar pontos.

"Meu trabalho é passar confiança para os atletas; é deixar as coisas muito bem determinadas sobre aquilo que eles têm que fazer dentro de campo para que tenham confiança e façam o melhor para representar essa camisa tão histórica e a gente possa subir na classificação", comentou Carille, ontem, em sua primeira entrevista coletiva no cargo.

É esperado que o novo comandante implemente no Vitória o seu esquema tático mais conservador, que tem uma defesa sólida e preza pelo resultado – justamente o que o clube baiano precisa para se afastar da perigosa zona do rebaixamento. Atualmente, a equipe está apenas a uma posição acima do primeiro clube do Z-4, que coincidentemente é o Inter, mas empatado em número de pontos (11).

Foi justamente esse estilo "apagador de incêndio" do técnico que o fez ser uma boa opção na visão da diretoria rubro-negra. Embora no Colossal o objetivo inicial seja o de fazer o time se manter na elite do futebol brasileiro, a jornada do treinador já foi marcada por feitos relevantes antes (como a conquista da Série A, pelo Corinthians) e ganhar títulos certamente é algo que ele buscará no Leão a longo prazo.

Esquema e desfalques

Sem tempo para implementar seu estilo de jogo e as mudanças na equipe é esperado que o treinador, portanto, opte por escalar uma equipe similar à que Thiago Carpini utilizava.

Se houver alguma mudança, provavelmente será a entrada do ponta Lucas Braga, com quem ele já trabalhou em outro momento, no Santos.

Segundo divulgado pela assessoria de comunicação do clube, Carille não contará com algumas peças que costumeiramente estavam no time titular do técnico anterior, como Jamerson, machucado, e Neris. Além deles, o atacante Erick, ex-São Paulo, que esteve em campo após ter saído do banco contra o Confiança, alegou dor muscular e não estará entre os relacionáveis.