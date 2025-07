Bahia recebe o Atlético-MG de olho no G-4 do Brasileirão

- Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O duelo entre Bahia e Atlético-MG, hoje, às 21h, na Arena Fonte Nova, pode ser tratado como um verdadeiro teste do poderio do Tricolor no Campeonato Brasileiro. No embate pela 13ª rodada da competição, o Esquadrão tem a difícil missão de equilibrar na balança a briga por sua manutenção no G-6 do torneio, o possível descanso para a sequência de jogos e o teste de enfrentar um concorrente direto pelo topo da tabela.

Com 21 pontos em 12 rodadas, o Bahia chega para a partida em 5º lugar no Brasileirão, duas posições e apenas um ponto à frente do Galo, dono de um dos elencos mais caros e qualificados do país.

Um triunfo diante de sua torcida, além de abrir vantagem para um rival de Top-6, pode levar a equipe baiana até a empatar em pontos com os líderes da tabela, Flamengo e Cruzeiro, com 24.

É o primeiro compromisso do Tricolor pelo torneio após a pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. E a nova realidade de disputar competições com reais chances de conquistas exige do Bahia dosar a participação de atletas nas partidas.

Equipe que mais atuou no Brasil em 2025, com 45 jogos, o time conseguiu três semanas de descanso, mas segue vivo em quatro torneios diferentes na temporada (é o único do país nessa situação) e briga em todos eles (Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão) por títulos ou feitos relevantes para o clube.

Quando entrar em campo hoje contra o Atlético-MG, parte da estratégia do técnico Rogério Ceni vai estar vinculada à partida seguinte do Bahia, na terça-feira, contra o América de Cali (COL), pelo duelo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

O treinador falou sobre a situação após o triunfo sobre o Fortaleza na última quarta-feira, 9, pelas semifinais da Copa do Nordeste.

"Vamos tentar fazer o melhor Bahia que a gente pode a cada jogo. Vamos tentar sobreviver sem lesões (...). É o primeiro jogo na volta do campeonato, e é difícil abrir mão. Vamos tentar priorizar o todo, não individualmente. As mudanças [substituições no jogo com o Fortaleza] foram pensadas para evitar lesões nesse recomeço, e também um ou outro caso pensando no jogo de sábado, depois no jogo de terça. O objetivo é manter esses caras vivos para jogar a cada três dias. Temos que rodar o elenco e montamos um forte para usar ele assim", avaliou Ceni.

Desfalques

Sem atletas suspensos para o jogo, o Bahia tem apenas como baixas para enfrentar o Galo os atletas lesionados que já haviam ficado de fora contra o Fortaleza no meio de semana: o zagueiro Kanu e o meio-campista Erick, ambos sem previsão de retorno às atividades, além do lateral-esquerdo Iago Borduchi e o volante Rezende, que já se recondicionam fisicamente para voltar à equipe.

Dessa maneira, Rogério Ceni tende a repetir hoje os titulares da partida da última quarta-feira, podendo fazer trocas pontuais, como fez durante boa parte do primeiro semestre, optando por Cauly na vaga de Ademir; Árias no lugar de Gilberto; ou ainda revezando Lucho Rodriguez com William José.

Do lado do Atlético-MG, o técnico Cuca tem dois desfalques por suspensão: o goleiro Everson e o atacante Rony.