Escudo do Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e Atlético-MG se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão, com o Esquadrão mirando no G-4 e o mineiro tentando se aproximar do G-6. A bola rola na Arena Fonte Nova neste sábado, 12, às 21h, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, concordando no placar final.

Para o ChatGPT, vai dar Tricolor de Aço, e por 2 a 1 no placar final. "O Bahia vive boa fase e atua em casa, com apoio da torcida na Arena Fonte Nova. Já o Atlético‑MG oscila, mas chega embalado com duas vitórias recentes; ainda assim, tem desfalques importantes, especialmente o goleiro Éverson e o atacante Rony, ambos suspensos", avalia.

"O tricolor tem aproveitado bem seus mandos e está mais sólido na defesa e ataque. Sem goleiro titular e um atacante de peso, o Atlético perde organização e capacidade de finalização. O Bahia deve buscar pressão alta e aproveitar oportunidades em transição, enquanto o Atlético tenderá ao contra‑ataque, mas com limitações ofensivas", continua.

"Galo deve se fechar e tentar explorar bola parada; o primeiro tempo deve terminar em 0‑0 ou 1‑0. Jogando com confiança, o Bahia deve abrir o placar, sofrer empurrado pelos visitantes, mas aproveitando contra‑ataques e falhas defensivas do Atlético para fechar a conta", segue.

"Com base na fase dos dois times, equilíbrio geral do confronto e impacto dos desfalques, acredito numa vitória por 2×1 para o Bahia — resultado justo, que reflete sua superioridade técnica e moral dentro de casa", completa.

A Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, concordou com o placar de 2 a 1 para o Esquadrão: "O Bahia está em boa fase, e ocupa a quinta posição na tabela com 21 pontos. A equipe baiana tem um desempenho consistente em casa e pode aproveitar a vantagem de jogar na Arena Fonte Nova para garantir a vitória".

"O Bahia não terá o volante Erick e o zagueiro Kanu, mas o técnico Rogério Ceni tem opções para substituí-los. O Atlético-MG terá desfalques importantes, como Éverson e Rony, que estão suspensos", analisa.

"O jogo promete ser disputado, com o Bahia buscando manter sua boa forma e o Atlético-MG lutando para se aproximar dos primeiros colocados", finaliza.