Sequeira quer o Bahia, negócio avança e Casa Pia busca novo goleiro

Casa Pia pode liberar Sequeira ao Bahia por 7 milhões de euros - Foto: Foto por BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A novela entre o Bahia e o goleiro Patrick Sequeira, do Casa Pia, ganhou um novo capítulo nesta semana. Desde janeiro, o Esquadrão já fez três propostas pelo costarriquenho — todas rejeitadas pelo clube português. De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, Sequeira já aceitou a proposta, e o desfecho dependerá do impasse entre os clubes. Apesar do jogo duro dos portugueses, ‘apenas’ 2 milhões de euros separam o arqueiro do Tricolor de Aço.

Isso porque, conforme noticiado pelo jornal português A Bola, a primeira proposta do Bahia foi de 3 milhões de euros, e o valor já subiu para 5 milhões. Do lado do Casa Pia, que exigia o pagamento da multa rescisória de 12 milhões de euros, a pedida já foi reduzida para cerca de 10 milhões. Porém, segundo informações do jornalista André Hernan, os portugueses estariam dispostos a negociar por aproximadamente 7 milhões de euros.

🚨🚨Casa Pia de Portugal já recusou 3 ofertas oficiais do Bahia pelo goleiro Costa-riquenho Patrick Sequeira de 26 anos. Os portugueses pedem 7 milhões de Euros. Grupo City vê negócio distante hoje. pic.twitter.com/a3ZIvwAqCq — André Hernan (@andrehernan) July 9, 2025

Portanto, ainda segundo informações do jornal A Bola, o Bahia deverá fazer esforços para concretizar a negociação e, diante do possível andamento positivo das tratativas, o Casa Pia já mapeia possíveis substitutos para Patrick Sequeira no mercado.

Jogador de 26 anos, Sequeira tem sido o principal alvo do Bahia para reforçar o gol. O goleiro disputou 32 jogos na temporada 2024/25, todos pela Primeira Divisão do Campeonato Português. No elenco atual, o técnico Rogério Ceni conta com Marcos Felipe, Ronaldo e Danilo Fernandes para a posição.

Ceni fala em cautela no mercado

Em coletiva realizada nesta quarta-feira, 9, realizada após o triunfo do Bahia sobre o Fortaleza, o técnico Rogério Ceni falou sobre a abertura da janela de transferências — entre os 10 de julho e 2 de setembro — e destacou que o clube busca contratações pontuais dentro do orçamento, mas descartou grandes investimentos, reforçando que as tratativas estão sendo conduzidas pela diretoria.

