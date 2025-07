Caio Alexandre marca, Bahia vence o Fortaleza e avança no Nordestão

Caio Alexandre aplicou a 'lei do ex', marcando gol contra o Fortaleza - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia voltou com tudo após a pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes. Nesta quarta-feira, 9, o Esquadrão de Aço fez valer o tempo de descanso e treinamentos e venceu o Fortaleza por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Com gols do atacante Willian José (pênalti) e Caio Alexandre, o clube baiano eliminou o Leão do Picí e se classificou às semifinais da Copa do Nordeste. Com um primeiro tempo de alto nível, marcado por revolta do zagueiro Brítez, o Tricolor foi para o intervalo vencendo por 2 a 0 e viu a equipe cearense, que diminuiu com gol de Matheus Pereira, crescer na segunda etapa.

Com o resultado, o Bahia garantiu a vaga entre os quatro melhores da competição, ao lado de Confiança, que venceu o Vitória e o CSA, que bateu o Ferroviário. Na semifinal, o Tricolor enfrentará o Ceará, que eliminou o Sport após empate em 0 a 0 em tempo regulamentar e disputa de pênaltis.

Reencontro

Autor do segundo gol do Bahia, o volante Caio Alexandre aplicou a famosa 'lei do ex' no Leão do Picí e chamou a atenção na entrevista ao Premiere na saída de campo no intervalo. 'Persona non grata' pela torcida do clube cearense, o camisa 19 pregou gratidão ao Leão do Picí e relembrou sua passagem — que durou dois anos — com a camisa do 'Laion'.

"Primeiro eu quero externar o quanto de respeito eu tenho pela equipe do Fortaleza, pela instituição Fortaleza, onde no período que eu joguei eu fui muito feliz. É sempre especial marcar um gol, mas dizer primeiramente o meu respeito pelo clube que eu atuei por dois anos", disse o meio-campista.