Bahia define escalação para jogo decisivo contra o Fortaleza

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Quase um mês sem entrar em campo, o Bahia finalmente está escalado para retornar aos gramados. Contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o técnico Rogério Ceni repetiu a equipe que venceu o RB Bragantino por 3 a 0, em junho, e vai com força total pela vaga entre os quatro melhores da competição regional.

Com 25 jogadores relacionados no Esquadrão de Aço, apenas o volante Rezende, em período de recondicionamento físico, e o lateral-esquerdo Iago Borduchi, que apresentou um quadro de infecção na pele com abscesso, não ficam à disposição e são desfalques da equipe baiana.

O Tricolor vai a campo com: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

A expectativa é grande para a partida que começa às 21h30, na Arena Fonte Nova, já que mais de 30 mil ingressos foram vendidos.