Bahia está próximo de contratar novo goleiro; saiba quem é

Patrick Sequeira está em negociações avançadas com o Bahia - Foto: ARIC BECKER/AFP

Em busca antiga por mais um goleiro, o Bahia está próximo de contratar o costa-riquenho Patrick Sequeira, do Casa Pia, clube português. Segundo informações do jornalista Kevin Jiménez, o Esquadrão de Aço tem negociações avançadas para fechar com o arqueiro.

EXCL: Patrick Sequeira está cerca de dejar el Casa Pía para unirse al Bahía. 🇧🇷



Están en negociaciones avanzadas entre clubes, el arquero pertenecerá al Grupo City iniciando su aventura en Brasil si todo sale según lo planeado.



🧤 pic.twitter.com/7TohaFKMdl — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) July 8, 2025

Ainda não há detalhes sobre o modelo da contratação. O Portal A TARDE busca mais informações sobre a negociação entre Bahia e Casa Pia.

Goleiro de 26 anos, Sequeira, que é alvo antigo do Esquadrão de Aço, disputou 32 jogos na temporada 2024/25, todos pela Primeira Divisão do Campeonato Português.

No elenco atual, o técnico Rogério Ceni conta com Marcos Felipe, Ronaldo e Danilo Fernandes para a posição de goleiro.