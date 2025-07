Sem espaço, joia do Bahia se despede oficialmente do clube: "Gratidão"

Kauã Davi se despediu do Bahia - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Conforme antecipado pelo Portal A TARDE, Kauã Davi está de saída do Bahia. O jovem defensor tricolor, que está de mudança para o Levadia, da Estônia, se despediu do clube baiano através das redes sociais, nesta terça-feira, 8.

"Hoje me despeço, com muita gratidão, do clube que abriu as portas para mim. Quando cheguei ao Bahia, há 10 anos, era uma criança cheia de sonhos", publicou o jogador de 21 anos.

Em comunicado publicado nesta manhã de quarta-feira, 9, o Bahia oficializou a transferência do jovem atleta para o clube do leste europeu, que também já anunciou oficialmente a chegada dele. A negociação foi selada em definitivo.

Kauã Davi no Bahia

Lateral-direito de origem, mas zagueiro por necessidade, Kauã Davi foi um dos destaques do 'time alternativo' do Tricolor que atuou nas primeiras partidas do ano no Campeonato Baiano. As boas atuações lhe renderam uma renovação de contrato com o Bahia até dezembro de 2026.

Porém, sem espaço no time de Ceni, o staff do atleta começou a se movimentar para conseguir dar maior minutagem a Kauã em outro clube. A saída é vista como natural por pessoas próximas ao jogador, já que, mesmo com as lesões de Santiago Arias e Gilberto na época, ele não ganhou oportunidades. No período, Erick e, depois, Acevedo foram improvisados na lateral.

Na atual temporada, Kauã fez sete jogos pelo Campeonato Baiano, dois pela Copa do Nordeste e um pela Copa do Brasil. No Brasileirão e na Taça Libertadores, ele não entrou em campo.

Com o defensor em campo em 2025, o Tricolor venceu seis jogos, empatou dois e perdeu outros dois.