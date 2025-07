Bahia e Puma lançam uniforme especial inspirado no personagem Superman

Camisa inspirada no Superman foi lançada oficialmente nesta terça-feira, 8 - Foto: Divulgação/EC Bahia

O Bahia e a PUMA, em parceria com a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, lançaram oficialmente nesta terça-feira, 8, um uniforme especial inspirado no personagem Superman, da DC Comics.

A nova camisa será utilizada pela primeira vez no próximo jogo do Esquadrão de Aço pelo Campeonato Brasileiro, no dia 12 de julho, quando o time comandado por Rogério Ceni enfrenta o Atlético-MG na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada.

Com produção limitada, o novo uniforme é um marco histórico para o futebol nacional, sendo o primeiro de um clube brasileiro com referência direta a um super-herói. A camisa apresenta frente e mangas azul royal e costas em vermelho, com gola em V – azul na frente e vermelha atrás. O recorte nos ombros remete à capa do Superman, enquanto o escudo do clube e o logo da PUMA aparecem em TPU texturizado metálico prateado.

“O Superman é o primeiro Super Herói, e o Bahia é o único clube do Brasil com um mascote inspirado em um super-herói. Nada mais natural do que essa parceria acontecer, ainda mais em um momento em que estamos construindo uma nova história com a PUMA. Estrear uma camisa como essa em campo é motivo de orgulho e mostra o quanto o futebol pode ir além das quatro linhas”, destaca Rafael Soares, Diretor de Marketing e Negócios do Esporte Clube Bahia SAF.

Pioneirismo e identidade

A collab entre Bahia, PUMA e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products estreita os laços entre futebol e cultura pop. “Acreditamos que o torcedor do Bahia vai se surpreender com essa camisa, que une história, emoção e criatividade. Essa colaboração é uma celebração da coragem e da força, valores que fazem parte tanto da história do Superman quanto da identidade do Bahia e da PUMA”, afirma Luciana Soares, diretora de marketing da PUMA Brasil.

Erick Pulga com a nova camisa do Bahia | Foto: Divulgação/EC Bahia

“Quando o mundo do esporte se encontra com o universo dos Super Heróis, nasce algo único. A collab com o Bahia SAF e a PUMA mostra que vestir uma camisa vai além de torcer — é levar consigo símbolos que inspiram, empoderam e unem. Para a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, é um orgulho fazer parte de uma iniciativa que leva a cultura pop a novas arenas, de forma criativa e relevante para os fãs”, complementa Marcos Bandeira de Mello, vice-presidente da Warner Bros. Discovery Global Consumer Products no Brasil.