PREPARAÇÃO Rogério Ceni comanda último treino do Bahia antes do Fortaleza Tricolor finaliza atividades para enfrentar o Fortaleza com foco no posicionamento, bola parada e parte mental do elenco Por Redação 08/07/2025 - 13:34 h

Bahia encerra preparação para encarar o Fortaleza pela Copa do Nordeste com treino tático, bolas paradas e reforço no foco mental do elenco. - Foto: Divulgação / EC Bahia

Fechar

O elenco do Bahia concluiu, nesta terça-feira, 8, os últimos ajustes para enfrentar o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida acontece nesta quarta-feira, 9, às 21h30, na Arena Fonte Nova. O treino A manhã no CT Evaristo de Macedo começou com um trabalho no auditório comandado pela psicóloga do clube, Annie Kopanakis, reforçando o aspecto mental do elenco em véspera de decisão. Logo depois, os jogadores foram a campo e se dividiram em dois grupos para atividades distintas. Enquanto parte do elenco trabalhou jogadas de bola parada — tanto ofensiva quanto defensiva —, o outro grupo treinou saída de bola sob pressão e troca de passes em campo reduzido. Em seguida, os grupos inverteram as funções. Leia Também: Rodrigo Becão dá prioridade à Europa após ter nome ligado ao Bahia Bahia nunca foi eliminado pelo Fortaleza em mata-mata do Nordestão Não vem! Especulado no Bahia, Talisca se reapresenta ao Fenerbahçe Na segunda parte do treinamento, o técnico Rogério Ceni comandou um trabalho tático em campo ampliado, interrompendo a atividade em diversos momentos para orientar o posicionamento dos atletas. O treinamento foi finalizado com simulações de jogadas ofensivas e cobranças de pênalti, além de finalizações ao gol, reforçando a preparação ofensiva da equipe.

Compartilhe essa notícia com seus amigos