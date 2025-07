Clube português faz jogo duro para vender goleiro ao Bahia; saiba

Patrick Sequeira, goleiro que interessa ao Bahia - Foto: AFP

Na busca por mais um goleiro para reforçar o elenco, o Bahia teria avançado nas negociações com Patrick Sequeira, do Casa Pia, conforme a imprensa costarriquenha. No entanto, segundo o jornalista André Hernan, o clube português faz jogo duro para vender o atleta.

De acordo com Hernan, o Esquadrão de Aço já enviou três propostas para adquirir Sequeira em definitivo. Contudo, todas essas ofertas teriam sido recusadas e o negócio estaria "distante" devido a resistência do Grupo City em pagar 7 milhões de euros.

Jogador de 26 anos, Sequeira tem sido o principal alvo do Bahia para reforçar o gol. O goleiro disputou 32 jogos na temporada 2024/25, todos pela Primeira Divisão do Campeonato Português.

No elenco atual, o técnico Rogério Ceni conta com Marcos Felipe, Ronaldo e Danilo Fernandes para a posição de goleiro.