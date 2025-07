Pênalti marcado para o Bahia revolta zagueiro do Fortaleza; assista

Brítez, zagueiro do Fortaleza - Foto: Reprodução | Premiere

Melhor em campo desde o início do jogo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, 9, o Bahia abriu o placar em cobrança de pênalti assinalada após infração no lateral Gilberto e convertida pelo atacante Willian José. O zagueiro argentino Brítez, do Leão do Picí, no entanto, se revoltou com a decisão da arbitragem.

Na ocasião, o camisa 2 do Esquadrão de Aço driblou a marcação pelo lado direito, invadiu a área, ultrapassou o adversário e foi calçado por trás. Antonio Dib Moraes de Sousa, juiz da partida, deixou o lance seguir em campo, mas o árbitro de vídeo recomendou a revisão do lance.

Assista:

Pênalti para o Bahia!



Gilberto invade a área e quando o defensor do Fortaleza tenta atingir a bola, ele pisa no calcanhar do jogador do Bahia. Falta, dentro da Área, Pênalti!



Acertou a Arbitragem ✅



🎥 PREMIERE pic.twitter.com/HiE9FUElAe — Paulo Caravina (@soudoapito) July 10, 2025

Na saída do gramado após o fim do primeiro tempo, o zagueiro Brítez se revoltou com a arbitragem em entrevista ao Premiere e revelou uma conversa com o árbitro, avisando para ele não favorecer o time mandante. Além disso, o defensor destacou a falta de cobrança sobre os profissionais.

"Estava sendo um jogo parelho, até que vem um cara (o árbitro), inventa um pênalti e nós conhecemos ele, antes de começar o jogo falamos para ele não ser caseiro, ai ele vai e marca um pênalti. O segundo gol não pode acontecer, a gente vai voltar no segundo tempo para reverter a situação", afirmou.

"Estava parelho (o jogo), mas o que aconteceu... Ele vai tranquilo para sua casa, com sua familia, seus filhos e fica tranquilo, mas ninguém cobra, aconteça o que acontecer. Por gente como ele assim está o futebol, ninguém cobra ele", concluiu.

Até o momento da publicação desta matéria, o Bahia vai vencendo o Fortaleza por 2 a 0, com o meio-campista Caio Alexandre marcando o segundo gol o Tricolor na reta final da segunda etapa.