Ceni atende pedido de Lucho e testa uruguaio na ponta

Após o triunfo e a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste, o torcedor matou a saudade do Bahia em grande estilo. Além da vaga na próxima fase da competição e a boa atuação, notou-se uma mudança que vem sendo debatida há algum tempo no Tricolor de Aço: o posicionamento de Lucho Rodríguez.

Ceni testa Lucho na ponta após pedido do uruguaio

Não é novidade nenhuma que o atacante uruguaio não vive sua melhor fase com a camisa do Esquadrão — já são 19 jogos sem marcar um único gol. Diante desse mau momento, o jogador revelou o desejo por voltar a atuar na sua posição de origem: a ponta. A revelação foi feita durante a apresentação do jogador à Seleção Uruguaia.

Na ocasião, Lucho atribui o período de seca ao sistema de jogo do Bahia, onde atuava como ‘camisa 9’, revelando que gostaria de voltar a jogar pelos lados do campo: “Minha posição natural é como ponta, sempre disse isso [...] Não tenho problema em jogar como camisa 9, como estou fazendo agora no Bahia, mas claro que gostaria de voltar à minha posição de origem, que foi onde tive melhor desempenho”.

Após a declaração do uruguaio, o técnico Rogério Ceni prontamente ‘atendeu’ ao pedido do atacante, afirmando que iria testá-lo na posição desejada após a pausa no calendário. “Ele falou comigo, eu já tinha falado pra ele que nessa volta da parada [...] Que nós poderíamos ter duas semanas de treinamento, que nós poderíamos investir no que ele se sente à vontade”, comentou o treinador.

Vamos colocar ele pra trabalhar nessa função de lado de campo e ‘tentar achar ele’ Rogério Ceni - durante coletiva em junho

Com muitas dúvidas pairando quanto ao posicionamento de Lucho — e sobre o quanto isso poderia estar influenciando no seu desempenho —, a partida contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, 9, mostrou que o treinador tricolor vai tentar cumprir o que foi dito, colocando o atleta na posição que se sente mais confortável, visando recuperar a confiança do jogador.

O atacante não foi escolhido entre os onze iniciais da equipe comandada por Rogério Ceni, mas na reta final do jogo, ganhou alguns — poucos — minutos para atuar no lado direito do campo. Após a partida, o comandante tricolor falou um pouco sobre o posicionamento do uruguaio, mas revelou que ainda prefere utilizá-lo pelo centro do campo.

“Estamos tentando [...] Trabalhos esses 11 dias com o Lucho pela direita, mas não impede de usar ele de nove se for necessário. Vamos usar ele como a gente achar mais conveniente com o passar dos jogos. Ele vai ter que desenvolver pelo lado direito, precisa de mais velocidade, habilidade no contra um", destacou o treinador do Esquardrão.

Ceni muda Lucho de posição após pedido do atacante

Eu prefiro ele pelo centro, ele disse que prefere jogar pelo lado. Vamos tentar usar ele da melhor maneira possível nas duas posições Rogério Ceni - técnico do Bahia

