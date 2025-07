Gilberto revela estratégia do Bahia para manter forma física na pausa

Gilberto sofreu o pênalti que originou primeiro gol do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

Após o triunfo do Bahia sobre o Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o lateral-direito Gilberto destacou não apenas o desempenho coletivo da equipe em campo, mas também revelou os bastidores da preparação física durante a pausa no calendário. Segundo o camisa 2, os jogadores tiveram o cuidado de não relaxar completamente durante as férias, o que fez diferença no retorno.

"Sabíamos da importância de não parar totalmente com o tempo de descanso, todos nós procuramos lugares nas nossas férias com academia para buscar treinar e não perder 100% do condicionamento físico. Conseguimos mostrar isso hoje, para quem assistiu o jogo, que estamos muito bem. A pré-temporada também ajudou bastante", disse o jogador.

A preparação física foi fundamental também para manter Gilberto manter a forma e continuar apoiando o setor ofensivo tricolor. No primeiro tempo, o lateral apareceu do lado direito de ataque, driblou o marcador, invadiu a área e sofreu o pênalti que originou o primeiro gol do jogo, do atacante Willian José.