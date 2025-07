Caio Alexandre aplica ‘lei do ex’ e reage após polêmica no Fortaleza

Caio Alexandre, meio-campista do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

Caio Alexandre até tentou não comemorar o seu primeiro gol na temporada em respeito ao Fortaleza, seu ex-clube, mas a empolgação falou mais alto e, como de costume, celebrou esbanjando alegria ao lado do meio-campista Jean Lucas. Em entrevista na saída do gramado no intervalo do triunfo do Bahia por 2 a 1, o camisa 19 pregou respeito ao Leão do Picí mesmo sendo uma 'persona non grata' pela torcida do clube cearense.

"Primeiro, eu quero externar o quanto de respeito eu tenho pela equipe do Fortaleza, pela instituição Fortaleza, onde no período que eu joguei eu fui muito feliz. É sempre especial marcar um gol, mas dizer primeiramente o meu respeito pelo clube que eu atuei por dois anos", disse o volante ao Premiere.

No final do primeiro tempo, o jogador de 26 anos apareceu livre na entrada da área e finalizou forte no meio do gol, contando com uma falha do goleiro João Ricardo para balançar as redes. O gol contra seu ex-clube foi o primeiro na temporada, apesar do atleta já ter contribuído com duas assistências.

Caio Alexandre mostrou respeito ao Fortaleza na celebração do seu gol | Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

"Marcar hoje uma partida especial, eu respeito muito a equipe do Fortaleza. Desde que eu saí de lá eu tenho gratidão pelo clube, pelos dois anos que eu joguei e foi de muita alegria para mim, mas hoje eu defendo as cores do Bahia", concluiu na zona mista da Arena Fonte Nova.

Lembranças

Ex-jogador do Fortaleza, Caio Alexandre deixou o clube em 2024 após uma polêmica envolvendo uma negociação conturbada com o Palmeiras. De acordo com Marcelo Paz, CEO do time cearense, a equipe paulista demonstrou interesse e até discutiu valores salariais, mas não oficializou a proposta, o que gerou uma frustração no atleta. Segundo o dirigente, Caio acreditava que o Fortaleza dificultou sua transferência, fato que o levou a decidir pela saída.

Com o impasse, outras equipes, como o Corinthians, também demonstraram interesse, mas foi o Bahia quem concretizou a contratação. Marcelo Paz chegou a oferecer um bom contrato para o jogador, mas ele recusou e optou por se transferir ao Esquadrão de Aço.

O primeiro reencontro do jogador na Arena Castelão foi o episódio mais simbólico envolvendo o caso. Pelo Brasileirão de 2024, que terminou em goleada do time mandante por 4 a 1, os torcedores do Fortaleza criaram cédulas de três reais com o rosto do volante para chamá-lo de “mercenário”.