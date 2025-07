Eliminação do Vitória serviu de alerta para o Bahia, diz Willian José

Willian José, atacante do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

Autor de um dos gols do triunfo do Bahia sobre o Fortaleza, o atacante Willian José valorizou a classificação à semifinal da Copa do Nordeste. Em entrevista após a partida na Arena Fonte Nova, o camisa 12 citou a eliminação do arquirrival Vitória, em pleno Barradão, para o Confiança, como um alerta para o elenco tricolor manter a seriedade para o jogo deste noite.

"Feliz pelo momento, não só meu, como do grupo também, é uma classificação muito importante para nós. A gente viu ontem com o Vitória, que perderam em casa para um time da Série C e a gente sabia que ia ser difícil, conversamos bastante hoje e durante a semana. Agora é brigar para conseguir o título", comentou.

Willian José chegou ao Bahia como o tão esperado centroavante que pedia o torcedor tricolor e, apesar da concorrência no ataque da equipe baiana, se encaixou no time titular pensado por Rogério Ceni. Questionado sobre a ponto chave para a solidez conquistada rapidamente no Esquadrão, o jogador de 33 anos atribuiu à "tranquilidade".

"É tranquilidade. Eu não trabalhei pensando em entrar no jogo de qualquer jeito. Quando você trabalha para o grupo as coisas vêm acontecendo naturalmente, não tenho uma meta de fazer gols", concluiu o jogador.

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 12, às 21h, contra o Atlético-MG, novamente na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto vai marcar a estreia da nova camisa do Bahia, inspirada no uniforme do 'Superman', fruto da parceria do clube com a Warner Bros. e a DC Studios.