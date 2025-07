Bahia x Atlético-MG: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Esporte Clube Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Depois de um mês de espera, o Brasileirão está finalmente de volta, movimentando a Bahia já neste sábado, 12, com o confronto entre o Tricolor e o Atlético-MG pela 13ª rodada da Série A. Na quinta posição da tabela, o Bahia volta para casa, na Fonte Nova, e busca a tão sonhada entrada no G-4, tentando não decair em rendimento após um primeiro semestre de sucesso no Brasileiro.

Até aqui, são 21 pontos em 12 partidas para o Esquadrão de Aço, que venceu seis jogos, empatou três e perdeu outros três, configurando um aproveitamento de 58%. Nas últimas quatro vezes em que entrou em campo, o Bahia saiu triunfante em três, construindo boas expectativas para as próximas etapas. Além disso, o Tricolor venceu o Fortaleza na noite da última quarta, 9, por um placar de 2 a 1, se garantindo nas semifinais da Copa do Nordeste e dando ainda mais esperanças aos torcedores.

Do outro lado, o Atlético-MG acumulou 20 pontos ao longo das 12 primeiras rodadas, vencendo cinco jogos, empatando outros cinco e perdendo dois. Assim, os dois times se aproximam na tabela, com o Atlético apenas duas posições abaixo do Bahia.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pelo Sportv e no streaming pelo Premiere.

Prováveis escalações

Sem o zagueiro Kanu e o volante Erick, com panturrilha e coxa lesionadas, respectivamente, o Bahia deve modificar as escalações, fazendo alterações na defesa e no meio-campo.

O mesmo serve para o Atlético, que tem Everson e Rony suspensos por terceiro amarelo. Assim, o gol precisa de um novo defensor, e Gabriel Delfim já marcou presença no treino pré-jogo para o confronto com o Bahia.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino e Scarpa; Dudu e Hulk. Técnico: Cuca.

Arbitragem