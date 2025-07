Enquete: você prefere Lucho como ponta, atacante ou fora do Bahia?

Lucho Rodríguez pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Com desfalques no time titular, o Bahia enfrenta o Atlético-MG pela 13ª rodada do Brasileirão neste sábado, 12, na Fonte Nova, e revive uma dúvida comum entre os torcedores - Lucho Rodríguez na ponta ou no ataque? Formando o clássico trio PAL com Pulga e Ademir, o atleta do Esquadrão costuma dividir opiniões quando a sua posição ideal.

Além das duas clássicas opções, uma terceira passa a se desenhar após um suposto acordo do jogador com o Ajax, clube holandês que estaria mirando no tricolor.