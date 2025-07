Cuca encara o Bahia pela 1ª vez após virada e título histórico em 2021

Cuca, treinador do Atlético-MG - Foto: Divulgação | Atlético-MG

O técnico Cuca, do Atlético-MG, terá boas recordações ao encarar o Bahia neste sábado, às 21h, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. De volta ao Galo após temporada histórica em 2021, o treinador reencontra o Tricolor pela primeira vez desde o confronto que marcou a conquista do título do Brasileirão, na vitória por 3 a 2 em plena Arena Fonte Nova lotada, há quase quatro anos atrás.

O resultado positivo ficou ainda mais marcante para a equipe mineira devido ao contexto do jogo, que foi decidido em uma reação relâmpago do Alvinegro. Lutando para escapar do rebaixamento, o Esquadrão de Aço vencia por 2 a 0 o Atlético-MG, que só dependia dos esforços para ser campeão brasileiro naquele duelo.

Aos 28 minutos do segundo tempo, no entanto, o atacante Hulk balançou as redes com cobrança de pênalti, em gol que causou uma 'pane' no sistema defensivo do Bahia. Em questão de cinco minutos, a equipe comandada por Cuca já havia virado o jogo com dois gols inesquecíveis do baiano Keno.

Jogo entre Bahia e Atlético-MG disputado em 2021 | Foto: Divulgação | Atlético-MG

Desde que deixou o clube em 2022, o treinador teve uma rápida passagem no Corinthians, que durou apenas dois jogos, e também no Athletico-PR. A revolta de parte das torcidas dos times, que se deve pela condenação do treinador sob acusação de ato sexual com menor e coagir uma menina de 13 anos, em 1989, também foi um marco nos trabalhos recentes de Cuca.

Nesta temporada, no entanto, o técnico retornou ao Atlético-MG para comandar sua quarta passagem pela equipe mineira, que reúnem inúmeros títulos, com uma Copa Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e cinco títulos estaduais.