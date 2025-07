Copa do Nordeste: Bahia e Ceará escrevem mais um capítulo da rivalidade

Bahia e Ceará voltam a se enfrentar na semifinal da Copa do Nordeste 2025. Confronto histórico já decidiu títulos e reacende rivalidade regional. - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Bahia e Ceará vão se enfrentar na semifinal da Copa do Nordeste de 2025, mas o duelo poderia tranquilamente protagonizar a decisão da competição. Aliás, a final do Nordestão já foi palco do confronto entre as duas equipes três vezes: 2015, 2020 e 2021. Se antes a disparidade no confronto era grande — positivamente para o Esquadrão —, os recentes embates em decisões regionais acirraram a rivalidade.

2015

Foi contra o Esquadrão que o Ceará conquistou sua primeira taça da competição, em 2015, acabando com o sonho do tricampeonato tricolor.

Na ocasião, o Vozão venceu os dois jogos, tanto na Arena Fonte Nova — com direito a um frango histórico de Jeanzinho — quanto no Castelão.

| Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

2020

Em 2020 — em meio à pandemia do coronavírus —, o Bahia teve a oportunidade da revanche. Quis o destino que, novamente, as duas equipes se enfrentassem valendo o título de campeão do Nordeste.

No entanto, para a torcida azul, vermelha e branca, o desfecho foi novamente negativo. O Ceará venceu os dois jogos daquela edição e sagrou-se bicampeão.

| Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

2021

Já em 2021, veio a chance de redenção para o Tricolor de Aço. Ainda em meio a estádios vazios, devido à pandemia da Covid-19, Bahia e Ceará voltaram a se encontrar na final da Copa do Nordeste.

Naquela oportunidade, a torcida tricolor reviveu os pesadelos das finais anteriores, após o Bahia perder o primeiro jogo da decisão em casa, com gol marcado nos acréscimos por Jael, ex-jogador do clube.

Contudo, no jogo de volta, em pleno Castelão, em Fortaleza, foi a vez dos torcedores azuis, vermelhos e brancos sorrirem. Com gols de Rodriguinho e Gilberto, o Tricolor de Aço venceu o jogo por 2 a 1 e levou a decisão para os pênaltis, nos quais o Bahia levou a melhor e sagrou-se tetracampeão nordestino.

| Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Semifinal não é novidade

Além dos recentes embates em finais do Nordestão, Bahia e Ceará também já se enfrentaram na semifinal da competição, assim como na atual edição. O duelo aconteceu em 2018 e, na ocasião, o Esquadrão levou a melhor.

No primeiro jogo, o Tricolor de Aço superou o Vozão por 1 a 0, no Castelão, levando a vantagem para Salvador, onde precisava apenas de um empate para garantir a classificação à final — e foi exatamente o que aconteceu. Na Arena Fonte Nova, as equipes não saíram do zero, e os baianos avançaram, deixando os cearenses pelo caminho.

| Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Vale ressaltar que o Bahia foi vice-campeão daquela edição da Copa do Nordeste, perdendo a final para o Sampaio Corrêa, após empatar o jogo decisivo em plena Arena Fonte Nova e deixar escapar o título.

Histórico do confronto

Na história do duelo, Bahia e Ceará já se enfrentaram 56 vezes, com o primeiro embate realizado na Taça Brasil de 1959 — ano em que o Tricolor sagrou-se campeão brasileiro.

O Bahia leva a melhor no retrospecto geral: são 21 triunfos tricolores, contra 20 vitórias alvinegras. Além disso, as equipes já empataram 15 vezes.

Apesar da vantagem no histórico do confronto, o Bahia chegou a ficar para trás nos últimos anos. Isso porque, de 2019 a 2021, o Esquadrão ficou oito jogos sem vencer o rival, enquanto o Ceará acumulou seis vitórias durante o período e assumiu a ponta na disputa.

No entanto, o Tricolor de Aço reassumiu o posto após essa sequência ruim — justamente na final da Copa do Nordeste de 2021. Desde então, os clubes já se enfrentaram seis vezes, com cinco triunfos do Esquadrão e um empate.

| Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Agora, Bahia e Ceará se encontram novamente em um duelo decisivo na Copa do Nordeste, e terão a chance de escrever mais um capítulo histórico deste grande clássico do futebol nordestino. Quem avança?