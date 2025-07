Ryan está de saída do Bahia rumo ao futebol europeu

Bahia negocia saída de Ryan para o futebol europeu - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O lateral-esquerdo Ryan está de saída do Bahia. Após retornar de empréstimo do Chornomorets, da Ucrânia, o Pivete de Aço se reapresentou ao elenco tricolor — e teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) após a abertura da janela de transferências, nesta quarta-feira, 10. No entanto, conforme apurou a reportagem do Portal A TARDE, ele não está nos planos do Esquadrão, e existem negociações para o jogador deixar o Tricolor de Aço nesta janela.

Ryan teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) | Foto: Reprodução

Ainda segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, o defensor de 23 anos seguirá seu caminho no futebol europeu, mas o destino final ainda não está selado. O desembarque do atleta será em Portugal ou na Bélgica, contudo, o clube também não foi revelado.

Ryan em ação na partida contra o Jacuipense, no primeiro jogo do Bahia em 2025 | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A princípio, Ryan deixaria o Bahia por empréstimo, por isso, renovaria seu contrato com o clube azul, vermelho e branco, uma vez que o vínculo atual se encerrará ao final de 2025. No entanto, ainda conforme apuração, existe a possibilidade de uma venda definitiva ser concretizada: “Estamos em tratativas”, afirmou uma fonte ligada ao jogador.

Vamos definir o futuro dele nos próximos dias revelou a fonte

Enquanto aguarda uma definição a respeito do seu futuro, o lateral-esquerdo Ryan segue treinando no CT Evaristo de Macedo.

A carreira de Ryan

Oriundo das categorias de base do Bahia, o Pivete de Aço está no clube desde 2020, e passou a ser integrado no elenco profissional em 2023 — ano que disputou mais jogos com a camisa tricolor (23).

No ano seguinte, em 2024, o jovem atleta perdeu espaço, disputando apenas 4 jogos e, posteriormente sendo emprestado ao CRB para a disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Após retornar de empréstimo do clube alagoano, o lateral-esquerdo voltou ao Tricolor de Aço e compôs o elenco alternativo da equipe no início da temporada 2025, quando o elenco principal estava realizando pré-temporada em Girona.

Apesar de ser um dos mais experientes da equipe alternativa, Ryan não conquistou espaço e novamente foi emprestado, desta vez ao Chornomorets, da Ucrânia, com opção de compra ao final do vínculo, mas acabou retornando ao Tricolor. No futebol ucraniano, disputou 11 jogos, sem contribuir com gols ou assistências.

Ryan incorporou o time que atuou nas primeiras rodadas do Campeonato baiano | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

No Bahia, o lateral-esquerdo disputou 31 partidas no total, sem nunca ter marcado um gol, mas contribuindo com duas assistências. Além disso, foi campeão baiano em 2023.

Ficha técnica

Nome completo: Ryan Carlos Santos de Sousa;

Data de nascimento: 14/05/2002 (23 anos);

Estado: São Paulo (Diadema);

Pé Dominante: Esquerdo;

Posição: Lateral-esquerdo;

Chegou ao clube: 2020;

Partidas como profissional: 31;

Estreia: contra a Juazeirense em 2023.

