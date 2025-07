Saiba quanto o Bahia pode levar em premiações na Copa do Nordeste

Casa de Apostas Arena Fonte Nova antes do duelo entre Bahia e Fortaleza - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após derrotar o Fortaleza por 2 a 1 nesta última quarta-feira, 9, o Bahia está classificado para as semifinais da Copa do Nordeste. Em busca do pentacampeonato regional, o Esquadrão também tem acumulado premiações pela campanha, podendo alcançar até R$ 7,02 milhões.

Com sua participação até aqui no Nordestão de 2025, o Bahia já ganhou R$ 4,82 milhões. Caso avance mais uma fase e chegue a final, o Tricolor pode levar mais R$ 1,4 milhão ou R$ 2,2 milhões, valores que serão cedidos para o vice e campeão do torneio, respectivamente.

Premiação da Copa do Nordeste por fase

Fase de grupos: R$ 3,5 milhões (apenas para Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport)

Quartas de final: R$ 550 mil

Semifinal: R$ 770 mil

Vice-campeão: R$ 1,4 milhão

Campeão: R$ 2,2 milhões

Para a realidade do Bahia, no entanto, as premiações da Copa do Nordeste não representam valores altos. Para efeito de comparação, o Esquadrão de Aço ganhou cerca de R$ 27 milhões pela participação encerrada ainda na fase de grupos da Copa Libertadores.

Troféu da Copa do Nordeste | Foto: Divulgação/CBF

Em entrevista concedida depois do triunfo diante dos cearenses, o técnico Rogério Ceni admitiu que a competição não é prioridade para o clube. "Eu confesso que das quatro, a Copa do Nordeste é a menos importante, mas é também muito importante pela tradição. Vamos tentar fazer o melhor Bahia que a gente pode a cada jogo. Vamos tentar sobreviver sem lesões. Como eu vou abrir mão de um jogo contra o Fortaleza? O torcedor me mata", brincou.

Ainda sem data definida, o Bahia encara o Ceará pela semifinal da Copa do Nordeste. O tradicional duelo já decidiu três finais do torneio regional, em 2015, 2020 e 2021.