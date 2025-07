Enquete: você gostou da nova camisa do Bahia com o Superman?

Camisa do Bahia com o Superman - Foto: Divulgação I EC Bahia

O novo filme do Superman já está nos cinemas, e o lançamento da DC Comics tem um gostinho a mais para quem torce para o Bahia. Acostumados à imagem do mascote do clube, os tricolores tiveram sessões de cinema especiais, vídeo do elenco gritando "Bora Bahêa" e, é claro, uma camisa temática da produção.

O modelo dividiu opiniões - com o azul-escuro como cor principal, uma capa vermelha simulada e o brasão do herói no meio do peito, o Esquadrão jogará com o uniforme do Homem de Aço, que será lançado também para a torcida.